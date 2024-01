Christian Cueva y el motivo que entrampa su operación a la rodilla

Descentralizado Christian Cueva y su imposibilidad de operarse.

Christian Cueva viene luchando con Alianza Lima para operarse de la terrible lesión que sufrió en una de sus rodillas.

Ante ello, RPP Deportes pudo conocer -a través de personas allegadas al jugador- que la intervención aún no se realiza porque el cuadro íntimo no se quiere hacer cargo del costo total de la intervención.

Sin embargo, el equipo de La Victoria sí está de acuerdo en asumir el gasto, pero -desde la interna- aseguran que el precio es excesivo.

Según se informó, el monto aproximado para la operación y la rehabilitación del jugador es de alrededor de 100 mil dólares. Y esto porque el jugador tiene pensado intervenirse y recuperarse en Barcelona. Es más, ofreció el 50% de lo que Christian Cueva ha solicitado, pero aún no hay acuerdo.

Como se recuerda, el abogado de 'Aladino', Julio García, indicó que el futbolista se iba a operar en Estados Unidos, pero hubo problemas con los tiempos y costos, por lo que se cambió a España, pero aún no tienen fecha de operación.

“Esto pasó en octubre”, indicó en un primer momento para Infobae. “Nos hicieron esperar hasta el 30 de noviembre porque tuvieron el tema de las finales y pasó lo de las luces, pero el hecho real es que no se ha operado, no tiene autorización, no tiene nada. El club tiene una obligación escrita”, aseguró el abogado.

El caso Carlos Zambrano

Por otro lado, se conoció que Carlos Zambrano está tratando de quedarse en el club, pero -desde Alianza Lima- no ven dicha posibilidad. De hecho, están buscando la manera de que el futbolista no siga más en la institución.

Esto va en línea con lo que dijo Bruno Marioni, gerente deportivo del club, quien indicó que el central no estaba en el proyecto para la temporada 2024.

“Carlos tampoco va a entrar dentro de la estructura deportiva de este año. Ya hemos hablado, estamos tratando de encontrar la mejor salida posible", indicó en un primer momento.

"Cada uno de los profesionales que pertenecen a Alianza y los nombres que se han mencionado son grandes futbolistas, grandes profesionales y merecen que les demos el mayor de los respetos para encontrarles la mejor salida”, complementó el gerente deportivo de Alianza.

