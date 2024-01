Paolo Guerrero no descarta reiniciar amistad con Claudio Pizarro: "No le hice nada"

Paolo Guerrero se encuentra analizando su futuro. Después de confirmarse su salida de LDU de Ecuador, el atacante peruano de 40 años tiene la tarea de definir a su próximo club. Mientras tanto, rompió su silencio en una entrevista en la cual volvió a hablar de Claudio Pizarro.

Reiteró su respeto para Claudio Pizarro, con quien jugó en su etapa en Bayern Munich. Además jugó varios años con la camiseta de la Selección Peruana.

"Yo no hablo con Claudio (Pizarro) hace mucho tiempo. Le tengo un respeto, siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol, al Perú. Ha dejado nombre marcado en Europa", señaló al programa 'La Lengua' en YouTube.

Cuando se le consultó si volvería a hablar con Pizarro, sostuvo que "obvio, el respeto hacia Claudio siempre va a estar. Considero que no le hice nada a Claudio, espero que conmigo no tenga algo. Soy perfil bajo. Yo no me meto con nadie aquí. Vivo en mi nube de fútbol", agregó.

Pizarro y Guerrero en Alemania

La temporada 2004-2005 en la Bundesliga representó una campaña histórica para el fútbol peruano. En ese torneo, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero coincidieron en Bayern Munich y así fue la primera vez que dos peruanos jugaron en el gigante de Alemania.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Pizarro sobre Guerrero

En septiembre del 2023, Claudio Pizarro elogió el momento goleador de Paolo Guerrero, que en ese entonces destacaba en LDU de Ecuador.

“Lo que viene haciendo él (Paolo Guerrero) es reconfortante y una alegría grande que pueda competir y estar en estas instancias de un campeonato tan importante donde pueda llegar a la final. Es importante que esté jugando, anotando y sobre todo para los peruanos que él llegue en buenas condiciones a la Selección”, afirmó el exfutbolista peruano a medios de prensa desde Alemania.

Clubes de Paolo Guerrero:

Alianza Lima (Divisiones menores)

Bayern Munich (Alemania)

Hamburgo (Corinthians)

Corinthians (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Internacioal (Brasil)

Avaí (Brasil)

Racing Club (Argentina)

LDU (Ecuador)

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - ¡El celular o la vida!

¿Sabía que los lunes son los días en los que se registran más robos de celulares en el país? El robo de celular es uno de los delitos más comunes en Perú. Por ello, es importante conocer en cifras el comportamiento de los delincuentes, las medidas de protección que podemos adoptar y las posibles penas que podría recibir una persona que cometa este ilícito.