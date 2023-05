Matute llenó de aplausos a Christian Cueva tras su buena actuación con Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023 gracias al contundente triunfo por 6-1 ante Binacional. En esta jornada, Christian Cueva tuvo su mejor partido desde su regreso al equipo blanquiazul. El exjugador de Sao Paulo dio una asistencia y provocó el autogol Edson Aubert.

El entrenador Guillermo Salas apostó por Cueva desde el arranque y este no decepcionó. Mostró un mejor nivel y fue la manija de su equipo hasta el minuto 77, cuando fue reemplazado por Pablo Lavandeira.

En ese momento, 'Aladino' se ganó los aplausos de los hinchas en Matute que ya saboreaban un nuevo título bajo la batuta de Guillermo Salas. El futbolista de 31 años agradeció el gesto de los seguidores blanquiazules.

"Me siento feliz de conseguir un objetivo importante; de verdad, ha sido duro en lo personal, pero siempre he sabido que esta carrera es bonita, no es fácil, pero tengo unos compañeros magníficos que me apoyan. El caso de Hernán (Barcos) es algo especial, desde que llegué me dio su apoyo", respondió Cueva en Liga1 Max.

Alianza inalcanzable en la tabla

Tras 16 partidos, Alianza Lima sumó 39 puntos y se colocó inalcanzable para Universitario que se mantiene con 31 unidades después de caer ante UTC en Cajamarca.

El equipo dirigido por Guillermo Salas sumó 13 triunfos y 3 derrotas, una de ellas por WO al no presentarse al compromiso ante Sporting Cristal.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Christian Cueva jugó de titular. | Fuente: RPP

La íntima celebración de Alianza Lima

Ante miles de sus hinchas en Matute, Alianza Lima se adueñó de la manija del partido y goleó 6-1 a un débil Binacional que mostró sus carencias futbolísticas en la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.

Tras el pitazo final, los festejos se iniciaron en ras de cancha de Matute. Los jugadores de Alianza Lima celebraron tras llevarse el Torneo Apertura a falta de dos fechas de culminación y como era de esperarse recibieron el cariño de los hinchas.

Luego el plantel de Alianza se dirigió al vestuario para dar rienda suelta al íntimo festejo que se inrmoralizó con una foto en sus redes sociales.

"La alegría nos pertenece. Por el Tri. Alianza bicampeón", fue el comentario de Alianza acompañado de una imagen del plantel completo del ahora flamante ganador del Apertura.

Ganar el primer certamen del año genera que Alianza consiga su pase a la Copa Libertadores 2023.

NUESTROS PODCAST

Gobierno declara emergencia sanitaria por polio y sarampión

El Gobierno peruano aprobó declarar en emergencia sanitaria por aumento de casos de poliomielitis y sarampión. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, informó que las ciudades monitoreadas son Lima, Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Puno, Madre de Dios, Loreto, Moquegua, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y el Callao