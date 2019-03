Melgar es el quinto club peruano en el que Christian Ramos juega. | Fuente: Prensa Melgar

Christian Ramos volvió al torneo peruano luego de fichar por Melgar, pero esa no fue la primera alternativa que tuvo. La 'Sombra', en diálogo con el diario El Bocón, manifestó que tenía como prioridad seguir militando en el exterior pero, ante su difícil situación, no tuvo otra opción más que retornar al balompié nacional.

"Primero vi otras opciones porque uno quiere seguir jugando en el extranjero, pero como veía mi situación, que estuvo complicada, tuve que elegir jugar en Perú. Aún no he hablado con el técnico Pautasso pero me imagino que lo haré a mi llegada, la expectativa en la Copa Libertadores con Melgar es pasar a la siguiente fase. Todavía no sé cuál es el objetivo grupal, pero me imagino que debe ser el mismo", dijo.

Asimismo, al ser consultado sobre su paso en el Al Nassr, Christian Ramos lamentó no haber continuado en el equipo porque tenía la ilusión de poder seguir ganándose un lugar ahí, aunque dio a conocer que respeta la decisión de su nuevo entrenador.

"Me queda la experiencia de haber venido con la expectativa de jugar y mostrarme. Pude hacerlo, pero después de que llegó el técnico nuevo, la dirigencia optó por sacarme de la lista de los extranjeros que podían jugar. No me gustó para nada y me quedo con el sinsabor de que podía competir, no hubo explicación porque venía jugando. Rui Vitoria tendrá sus razones, espero que al club le vaya bien y yo seguiré haciendo lo mío, que es jugar", sentenció Christian Ramos.