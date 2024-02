Christian Ramos reveló las "excusas" que le dan los clubes de la Liga 1 para no contratarlo

El 26 de febrero se cierra el libro de pases de la Liga 1 Te Apuesto. Y uno de los jugadores que aún se encuentra sin definir su futuro es Christian Ramos, que jugó en Sport Boys en la temporada pasada.

En conversación con RPP, el mundialista de la Selección Peruana no ocultó su sorpresa al no ser fichado por un club. "Estoy en mi casa, me siento y digo que es raro que no me llamen o que no tenga una propuesta", sostuvo.

"Me parece super raro. Hace dos o tres años estuve jugando Eliminatorias y, ahora, que no tenga equipo es medio raro, pero es lo que está tocando para mí y para algunos de nosotros", agregó en entrevista con Jesús Arias en 'Tanke como Cancha'.

Es más, Ramos dio a conocer que algunos clubes creen que no puede jugar en provincias o que su sueldo es muy elevado.

"Lo que me han dicho es que no voy a ir a jugar acá (provincia), ¿por qué no? No quieren hablar conmigo porque tengo un salario muy alto, pero yo digo que para eso se habla conmigo. Esas son las excusas que me dan, ahora no sé qué será", puntualizó.

Christian Ramos y sus clubes

El central de 35 años militó en Sporting Cristal, San Martín, Alianza Lima, Juan Aurich, Gimnasia y Esgrima, Emelec, Veracruz, Al Nassr, Melgar, Universitario de Deportes, César Vallejo y Sport Boys.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Christian Ramos habló para RPP. | Fuente: RPP

Ramos se arrepiente de frase que dijo contra hinchas de Cristal

Christian Ramos se inició en el fútbol en Sporting Cristal, aunque cuando jugaba por Juan Aurich en 2014 tuvo una desafortunada declaración contra los hinchas celestes. Tras el empate 0-0 en el Estadio Nacional, no dudó en minimizar la grandeza de su exclub.

"Mira quién nos grita. Si fuera Alianza Lima o la 'U' sería otra cosa, pero es Cristal, no pasa nada", indicó el 17 de diciembre del 2014. Ahora 10 años después, Ramos se arrepiente de esa frase por lo cual fue el centro de las críticas de los hinchas de Cristal.

"Sí, me arrepiento. No debí decirlo porque salí de ahí, es un muy buen club y siempre tengo que estar agradecido con ellos porque en ese equipo debuté", señaló a Jesús Arias para RPP.

"No estaba caliente, estaba tranquilo porque empatamos el partido. Fue un partidazo en el Nacional, pero me molesté porque habían unos hinchas que insultaban y yo estaba en vivo. El periodista se dio cuenta y me preguntó si tenía algo que decir para la hinchada, y me mandé con todo", señaló Ramos, que aún se encuentra sin equipo tras jugar por Sport Boys en 2023.