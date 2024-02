Christian Ramos se arrepiente de frase que dijo contra hinchas de Cristal cuando jugaba en Aurich [VIDEO]

Christian Ramos se inició en el fútbol en Sporting Cristal, aunque cuando jugaba por Juan Aurich en 2014 tuvo una desafortunada declaración contra los hinchas celestes. Tras el empate 0-0 en el Estadio Nacional, no dudó en minimizar la grandeza de su exclub.

"Mira quién nos grita. Si fuera Alianza Lima o la 'U' sería otra cosa, pero es Cristal, no pasa nada", indicó el 17 de diciembre del 2014. Ahora 10 años después, Ramos se arrepiente de esa frase por lo cual fue el centro de las críticas de los hinchas de Cristal.

"Sí, me arrepiento. No debí decirlo porque salí de ahí, es un muy buen club y siempre tengo que estar agradecido con ellos porque en ese equipo debuté", señaló a Jesús Arias para RPP.

"No estaba caliente, estaba tranquilo porque empatamos el partido. Fue un partidazo en el Nacional, pero me molesté porque habían unos hinchas que insultaban y yo estaba en vivo. El periodista se dio cuenta y me preguntó si tenía algo que decir para la hinchada, y me mandé con todo", señaló Ramos, que aún se encuentra sin equipo tras jugar por Sport Boys en 2023.

Agradece a Sporting Cristal

"A mi me marcó Sporting Cristal, que salí de ahí, ellos me abrieron las puertas desde muy pequeño, me dieron todo, viví muy bien ahí, muy cómodo, me apoyaron un montón y si soy lo que soy es porque en Cristal trabaja muy bien desde menores, es lo mejor que hay en eso", sostuvo el defensa de 35 años que jugó con Perú el Mundial Rusia 2018.

Christian Ramos sobre situación de Paolo Guerrero

La situación de Paolo Guerrero y César Vallejo sigue generando diversas opiniones. El último en hablar sobre el tema fue Christian Ramos.

El exfutbolista de Universitario de Deportes y Alianza Lima aseguró -en conversación con Jesús Arias para RPP Deportes- que le parece extraño que un futbolista sea extorsionado.

"Te juro que me parece raro de que lo extorsionen, porque es muy raro que a un jugador o a un futbolista le hagan eso. Me parece rarísimo. Si es que está viviendo eso, me imagino el miedo que debe tener", indicó el mundialista con la Selección Peruana.

Luego, al ser consultado sobre si debería rescindir contrato con la UCV, indicó que lo ve complicado porque debería pagar alguna indemnización.