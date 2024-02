Christian Ramos sobre situación de Paolo Guerrero: "Me parece raro que lo extorsionen"

La situación de Paolo Guerrero y César Vallejo sigue generando diversas opiniones. El último en hablar sobre el tema fue Christian Ramos.

El exfutbolista de Universitario de Deportes y Alianza Lima aseguró -en conversación con Jesús Arias para RPP Deportes- que le parece extraño que un futbolista sea extorsionado.

"Te juro que me parece raro de que lo extorsionen, porque es muy raro que a un jugador o a un futbolista le hagan eso. Me parece rarísimo. Si es que está viviendo eso, me imagino el miedo que debe tener", indicó el mundialista con la Selección Peruana.

Luego, al ser consultado sobre si debería rescindir contrato con la UCV, indicó que lo ve complicado porque debería pagar alguna indemnización.

"Creo que tiene que pensarlo bien y, si no hay opción, buscar otro equipo, pero también sé que es complicado por el tema que tiene que pagar y resolver el contrato. Pero me parece rarísimo que toquen a un jugador y más como Paolo, tan querido en el Perú, en Sudamérica y todo el mundo. Es muy raro", complementó.

"Me duele verlo en Chile"

Por otro lado, al ser consultado sobre la llegada de Ricardo Gareca a la Selección de Chile, confesó que, en un principio, no lo creyó. Además, aceptó que le duele la decisión del estratega argentino.

"La verdad que sí, como que no lo podía creer, y no lo quería creer. Comentando en casa, con amigos, me preguntaban si iba a llegar, y decía 'no, Gareca siempre Perú, siempre ha dicho que Perú y yo no creo que llegue', y cuando más se decía que sí, me generaba un 'no, no puede ser, hemos estado juntos, peleando y luchando contra los chilenos para que después vaya a Chile'", indicó en un principio.

"Me duele, la verdad, me duele verlo en Chile, pero sé que es su trabajo y acá no se le dio el valor que debe tener. Él quiere seguir ligado al fútbol, él es competitivo a más no poder y creo que Chile, que es una selección muy competitiva, le viene bien al profe", complementó.

