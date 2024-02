Conflicto entre Paolo Guerrero y la UCV podría llegar al TAS, si no se resuelve en reunión de este martes

Descentralizado "Si no están de acuerdo con sentencia, irán a la FIFA, y si no están de acuerdo se pueden ir al TAS y podrían pasar muchos meses", sostuvo Noriega.

"Es un tema que debió meditarlo antes de suscribir un contrato, nadie le puso una pistola", manifestó Noriega. | Fuente: RPP

Paolo Guerrero arribó al Perú este martes, 20 de febrero, para resolver su situación legal con el Club Universidad César Vallejo. El expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF), José Luis Noriega, consideró que el futbolista debía cumplir la orden de presentarse en el club, pues existe un contrato firmado entre ambas partes.

En La Rotativa del Aire, el abogado aclaró que, en la reunión que sostendrán Paolo y la UCV, la cual se llevará a cabo este mismo martes, se deberá pactar si se concreta la salida de Guerrero, ya que, de no darse así, el proceso podría extenderse y llegar a instancias internacionales, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“En el mejor de los casos es que, como dos personas que han hecho una contratación, se sienten, se pongan de acuerdo y simplemente den por terminada la relación, porque así lo ha manifestado por lo menos Paolo, quien no quiere seguir”, apuntó.

Noriega agregó que la UCV podría establecer un monto que la parte del ‘Depredador’ debería pagar, en atención de los “daños emergentes”, los cuales implican todo en lo que ha incurrido el club para tenerlo entre sus filas: camisetas, sponsors, ingresos por expectativas de taquilla, entre otros.

Asimismo, apuntó que, de no llegar a un acuerdo, el proceso se elevaría en primera instancia ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, organismo autónomo de la federación, que deberá darle la razón a una de las partes.

“Van a poner un abogado, Paolo y el club, y un presidente que resolverá el litigio. Si no están de acuerdo con sentencia, irán a la FIFA, y si no están de acuerdo se pueden ir al TAS y podrían pasar muchos meses”, precisó.

"Si no están de acuerdo con sentencia, irán a la FIFA, y si no están de acuerdo se pueden ir al TAS y podrían pasar muchos meses", sostuvo Noriega. | Fuente: RPP

"Paolo ha politizado el tema"

Noriega también remarcó que Guerrero no podrá jugar en ningún club hasta no resolver el conflicto legal y cuestionó las razones expuestas por el futbolista para no llegar al club trujillano.

“Creo que ha habido un apresuramiento de Paolo de contratar o en una sede muy política, y más aún error de él de invocar razones de seguridad para resolverlo. Es también un tema sumamente político. Hoy todos los políticos hablan del tema de Paolo, ha politizado el tema lamentablemente”, indicó.

Al respecto, calificó como “singular” argumentar temas de inseguridad para intentar resolver el acuerdo con el equipo.

“Es un tema que debió meditarlo antes de suscribir un contrato, nadie le puso una pistola, tampoco le pueden poner otra pistola para que juegue en el equipo, hoy están perdiendo todos. Paolo, la verdad que está perdiendo muchísimo, un ícono que queremos tanto y que no debería estar en esta revuelta por errores de él, porque si hoy termina su carrera, hoy por errores son de él”, sentenció.