Christofer Gonzales besó el escudo de Sporting Cristal en gol que luego fue anulado

Christofer Gonzales, quien llegó a inicio de año como flamante refuerzo de Universitario de Deportes, terminó marchándose a Sporting Cristal en el Torneo Clausura tras un irregular desempeño en el cuadro crema.

El volante nacional anotó este sábado ante Sport Huancayo, lo que hubiese significado su primer gol de la temporada; sin embargo, el árbitro Kevin Ortega lo anuló por una posición adelantada de Leandro Sosa en la jugada previa.

No obstante, ‘Canchita’ sorprendió con su celebración, pues cuando marcó el 1-1, no dudó en besar el escudo de Sporting Cristal, festejo que quedaría opacado al no ser convalidado su gol.

Formado en las divisiones menores e identificado con la “U”, Christofer Gonzales retornó al club, luego de nueve temporadas y en su Centenario, pero no logró consolidarse en el equipo titular de Fabián Bustos.

Cabe señalar que ‘Canchita’ tuvo un pasado celeste al jugar cuatro temporadas en Cristal y en más de una ocasión afirmó haberse sentido cómodo en la institución por lo que no dudó en volver tras su breve retorno en Universitario.

Sporting Cristal venció 2-1 a Sport Huancayo

Tres puntos de oro. Sporting Cristal, que tuvo un primer tiempo para el olvido, se supo reponer y venció —como visitante— a Sport Huancayo por 2-1 y se mete a la pelea por el Torneo Clausura.



Jostin Alarcón e Irven Ávila anotaron los goles del partido, a los 68' y 73', respectivamente.

Mientras que Jean Deza, a los 17', abrió el marcador en el estadio Huancayo.