Christofer Gonzales: "Universitario es el club de donde salí, debuté y del que soy hincha. Todos lo saben"

El último fichaje de Universitario de Deportes para el año de su centenario es Christofer Gonzales, por quien el actual campeón del fútbol peruano negoció con Al Adalah de Arabia Saudita para concretar su desvinculación y posterior retorno al cuadro crema.

‘Canchita’ Gonzales, quien llegó al país en la madrugada de este viernes, fue presentado junto a los refuerzos de la temporada 2024 y expresó sentirse feliz por volver al club luego de nueve años y resaltó que es hincha de Universitario, a pesar de su etapa en Sporting Cristal.

“Muy feliz de volver a casa. Lo comenté en algún momento, siempre quise volver aquí. No se me dio la oportunidad de poder entrenar aquí. Quiero agradecer a Jean (Ferrari) y Manuel (Barreto) por darme la oportunidad de volver a casa. Universitario es el club de donde salí, debuté y del cual soy hincha, y todos lo saben. Muy emocionado porque pasé las rejas del estadio Monumental y no saben lo que sentí… unas lindas emociones. Ahora estoy aquí y lo único que quiero es disfrutar, más aún en el centenario”, dijo el mediocampista en conferencia de prensa.

‘Canchita’ Gonzales y su paso por Sporting Cristal

Christofer Gonzales debutó a nivel profesional con Universitario, siendo clave en el título del 2013 y mantuvo en el cuadro merengue hasta 2015, cuando emigró a Colo Colo de Chile. Posteriormente fue cedido a César Vallejo y en 2018 estuvo a préstamo en Sport Rosario y Melgar.

En 2019 fue traspasado a Sporting Cristal como parte de la operación con el ‘Cacique’ por la venta de Gabriel Costa. El futbolista destacó con el conjunto rimense, sobre el cual en alguna oportunidad señaló que tendría su prioridad para retornar al balompié local.

“Luego de lo sucedido, no quiero dejar pasar que Sporting Cristal es un equipo al que le tengo mucho cariño. Me trataron muy bien y siempre creo que hay que ser agradecido”, indicó Gonzales en su presentación.

¿Por qué volvió Gonzales a Universitario?

El jugador de 31 años tenía contrato en Arabia Saudita hasta junio de 2024, pero contó que el interés de Universitario por su incorporación lo motivó a tramitar su retorno al Perú.

“No era fácil poderme desligar. Universitario ha estado pendiente de mí durante un mes y medio y eso lo valoro muchísimo. Está claro que la situación que tomé ha sido personal y familiar”, comentó.

Además, Christofer Gonzales expresó su alegría por reencontrarse en la ‘U’ con Edison Flores y Andy Polo. “Hemos jugado juntos aquí y después de varios años nos volvemos a encontrar. Estamos felices por compartir camerino. En el año del centenario hay que ir por todo. Sabemos qué significa Universitario, la presión que genera la ‘U’. Sin duda esto es algo muy lindo, un reto magnífico para mí. Hay que estar muy preparados para conseguir los objetivos”, finalizó.

