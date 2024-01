Con Gonzales y Concha: Universitario presentó a sus 6 refuerzos en su año de centenario

A un día de la 'Noche Crema', Universitario de Deportes presentó a sus seis refuerzos de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores de la temporada 2024. Christofer Gonzales, Jairo Concha, Segundo Portocarrero, Christofer Olivares, Sebastián Britos y Diego Dorregaray estuvieron acompañados por el administrador del club, Jean Ferrari, y del director deportivo, Manuel Barreto.

“Estoy feliz de volver a casa. Siempre quise volver. Es el club donde debuté, el club del cual soy hincha y todos lo saben. Luego de lo sucedido también no quiero dejar pasar que Cristal es un equipo que le tengo mucho cariño, me trataron muy bien”, señaló Gonzales que se desvinculó del Al-Adalh de Arabia Saudita.

Por su parte, Jairo Concha señaló que llega al club del club es hincha. “Decidí fichar por Universitario porque me hicieron sentir querido, que era importante. Me voy adaptando bien. Mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del cual siempre he sido hincha y esperemos que mañana me toque jugar algunos minutos para poder seguir adaptándome al equipo", indicó.

Mientras tanto, Segundo Portocarrero se pronunció sobre ser el primer ecuatoriano en la 'U'. "Espero que sea una oportunidad para que venga más gente en el futuro y daré lo mejor de mí para ello".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

La palabra de 'Canchita' Gonzales y Jairo Concha. | Fuente: RPP - Andrea Closa

Noche Crema de Universitario

La 'Noche Crema' se desarrollará este sábado 21 de enero, cuando Universitario enfrente a Coquimbo Unido de Chile en un amistoso internacional que se disputará en el estadio Monumental.

RPP pudo confirmar este jueves que el coloso de Ate fue pintado en su parte frontal, aunque aún falta completar con el resto del estadio que recibirá a 60 mil hinchas este fin de semana.

Universitario entrenó este jueves en la mañana bajo la batuta del argentino Fabián Bustos, que aún no define su oncena titular para el enfrentamiento ante Coquimbo.

Sin embargo, de no mediar inconvenientes la 'U' arrancaría con: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Nelson Cabanillas, Rodrigo Ureña, Martin Pérez Guedes, Horacio Calcaterra; Edison Flores y Alex Valera.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - ¡El celular o la vida!

¿Sabía que los lunes son los días en los que se registran más robos de celulares en el país? El robo de celular es uno de los delitos más comunes en Perú. Por ello, es importante conocer en cifras el comportamiento de los delincuentes, las medidas de protección que podemos adoptar y las posibles penas que podría recibir una persona que cometa este ilícito.