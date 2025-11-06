Sporting Cristal vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Sporting Cristal vs. Cienciano se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 18 y penúltima del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

La tienda de Sporting Cristal está en la pelea por quedar entre los cuatro primeros del Clausura, todo para alcanzar los playoffs. Los celestes son cuartos de la Tabla Acumulada con 57 puntos, mientras que Cienciano - que lucha por clasificar a la Copa Sudamericana- es octavo con 47 unidades.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Cienciano a la fecha 18 del Torneo Clausura?

En Sporting Cristal vienen de golear 4-1 a Comerciantes Unidos, en tanto que el 'Papá' llega de derrotar 2-1 a Juan Pablo II College.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Cienciano en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 7 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 19,000 espectadores.

¡En el 🔝3️⃣! 🙌



▶️ Con los dos goles ante Comerciantes Unidos, Irven Ávila se situó en el tercer lugar de los goleadores históricos del club. 🩵⚽️



¡Felicidades, Cholito! 💪#FuerzaCristal pic.twitter.com/18rRhX1kiO — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 2, 2025

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 3:15 p.m.



, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 4:15 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 5:15 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs Cienciano empieza a las 5:15 p.m.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs Cienciano en vivo?

El partido de Sporting Cristal ante Cienciano será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Cienciano: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Ian Wisdon; Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila.

Cienciano: Juan Bolado; Jimmy Valoyes, Maximilano Amondaraín, Leonel Galeano; Cristian Neira, Santiago Arias, Claudio Torrejón, Agustín González, Alejandro Hohberg; Beto da Silva y Carlos Garcés.