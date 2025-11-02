¡De no creer! Santiago Acasiete y Cristhian Tizón se fueron a las manos durante partido entre Cienciano y Juan Pablo II [VIDEO]

De no creer. Santiago Acasiete y Cristhian Tizón se fueron a las manos durante el partido ante Cienciano, por la fecha 17 del Torneo Clausura, luego de que el técnico decidiera sacar al futbolista a falta de pocos para que acabe el encuentro.

Juan Pablo II venía teniendo un partido casi perfecto en el Inca Garcilaso de la Vega. De hecho, lo estaba ganando a falta de 20 minutos para que acabe. Pero, el empate de Jimmy Valoyes a los 78' cambiaron los planes del exjugador de la Selección Peruana.

Por ello, a los 87' minutos, decide cambiar a Tizón, quien sale rápidamente del campo y le dice algo a Acasiete.

En las imágenes, se puede ver como el uruguayo le muestra dos dedos al técnico, quien se acerca y empuja al futbolista. Luego, sale de la escena y vuelve a regresar para tratar de agredir al jugador, pero esta vez es separado por jugadores y miembros del comando técnico.

Santiago Acasiete se pelea con jugador Cristhian Tizón | Fuente: X

Pero, el mal momento que ocurrió en el banco de suplentes se trasladó al campo. Y es que a los segundos de realizar el cambio, Osnar Noronha aprovechó un centro desde el sector izquierdo para poner el 2-1 con el que se Cienciano se llegó la victoria.

De esta manera, Juan Pablo II está un punto por encima de la zona de descenso, lugar que ocupa Ayacucho FC.