Cienciano vs Juan Pablo II EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 del Torneo Clausura?

Cienciano vs Juan Pablo II vs EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Cienciano vs Juan Pablo II EN VIVO: se enfrentan este domingo 2 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco, desde la 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Cienciano vs Juan Pablo II: cómo llegan a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Cienciano llega a esta intancia tras ganar 1-0 a Alianza Atlético de visitante, mientras que Juan Pablo II perdió 1-0 de local frente a Comerciantes Unidos.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Cienciano vs Juan Pablo II se disputará este domingo 2 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco. El recinto tiene capacidad para 42 056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a la 6:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a la 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a la 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cienciano vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m

¿Dónde ver el Cienciano vs Juan Pablo II en vivo?



El partido entre Cienciano vs Juan Pablo II se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.