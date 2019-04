La Comisión Nacional de Árbitros presentó su renuncia a la FPF. | Fuente: Prensa FPF

La renuncia del directorio de la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) a la FPF fue una noticia que sorprendió a muchos, pero no termina luciendo como algo tan inesperado si se tiene en cuenta su incomodidad frente a algunas decisiones tomadas por Agustín Lozano.

En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Ricardo Besada, uno de los integrantes del directorio de la CONAR, aseguró que en ningún momento Agustín Lozano les puso dificultades para hacer sus labores pero sí impuso algunas cosas que no les gustaron.

"No es que nos hayan puesto trabas, simplemente no se pudo avanzar lo que nosotros hubiésemos querido. Desde un primer momento propusimos ir a los estadios y no nos dieron acceso. Luego, el año pasado designamos a Henry Gambetta como jefe de la Unidad Técnica y después lo pusieron ahí a Julio Arévalo. No estamos en contra de él, pero por lo menos que tengan la decencia de decirnos que vamos a trabajar con él y si estamos de acuerdo no. También, nos pusieron a una séptima persona en el directorio sin decirnos nada", dijo.

Asimismo, Ricardo Besada dio a conocer que la salida de Juan Matute de la FPF fue uno de los detonantes para que presenten su renuncia. Sin embargo, no descartó que continuen como directorio de CONAR si es que Agustín Lozano lo considera apropiado.

"Nosotros fuimos elegidos por Juan Matute y Edwin Oviedo. Cuando hubo este problema la semana pasada con Matute, nosotros nos sentimos un poco sin piso porque teníamos el respaldo de él. Lo mejor en este caso es dar un paso al costado y, si la FPF, a través de Lozano, cree conveniente que nos quedemos, en buena hora. Pero le hemos dado la posibilidad de elegir a un directorio a la CONAR con gente más allegada a él", finalizó Ricardo Besada.