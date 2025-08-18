"El objetivo es ser campeonas": crack colombiana Catalina Usme fue presentada como nuevo fichaje de Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gran refuerzo para las 'Leonas'. La delantera Catalina Usme, máxima goleadora histórica de la Selección de Colombia, fue presentada como la nueva estrella de Universitario y declaró ilusionada que llega al equipo crema para ganar pero también para impulsar el fútbol femenino en Perú.

"El primer objetivo es ser campeonas, el equipo lo tiene claro y yo llego a sumar a ese objetivo a Universitario de Deportes sin duda alguna. El segundo, es seguir sumando a esa imagen que el fútbol femenino necesita para que en todas las esferas vayamos creciendo", dijo en rueda de prensa Catalina Usme, de 35 años.

Usme recaló en la 'U' tras haber jugado la última temporada en el Galatasaray y tras una prolija trayectoria donde ha vestido las camisetas de los clubes colombianos Formas Íntimas, Santa Fe y América de Cali y el mexicano Pachuca.

La atacante explicó que durante una breve estancia en el conjunto crema hace unos meses, conoció al club, comando técnico, instalaciones deportivas y especialmente a las jugadoras y sus historias "fuera de la cancha". Eso le hizo dar el paso de venir a Perú.

La delantera, reciente subcampeona de la Copa América Femenina 2025 con Colombia, afirmó que hacer crecer el fútbol femenino es una tarea de muchos actores como la prensa, los directivos, pero sobre todo de las jugadoras.

"Nosotras tenemos que empezar a enamorar a la gente con nuestra forma de jugar y creo que este va a ser uno de los principales objetivos que tengo: que el fútbol femenino sea vistoso porque se juega bien, la gente ve que evoluciona, que las jugadoras técnica, táctica y estratégicamente crecen", señaló Catalina Usme.

La goleadora comentó que sin duda ya hay un público cautivado, pero que se puede hacer más.

Llega con la presión de haberse convertido en todo un símbolo para jóvenes jugadoras, pero afirmó que le gusta tener esta responsabilidad y dar ejemplo de que el fútbol puede ofrecer un proyecto de vida a las mujeres.



"Mi aspiración desde muy chiquitita es hacer que el fútbol femenino crezca en todas sus esferas. Yo nunca tuve un referente. Para mí es más orgullo que presión, el deportista de alto nivel siempre tiene presión, pero para mí es un orgullo poder sumar, aportar, hacer crecer y llevar de la mano a las niñas, ese ha sido siempre mi propósito de vida", dijo.