Jorge Fossati explotó por el gol anulado a Alex Valera: "Cuando veo las fotos de las líneas trazadas, digo acá hay algo mal"

Jorge Fossati terminó ofuscado tras el empate de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025. Es más, se mostró en contra de la decisión arbitral de anular un tanto de Alex Valera por una posición adelantada de José Carabalí.



"Cuando veo las fotos de las líneas trazadas, digo acá hay algo mal, acá hay algo que está rarísimo, la línea azul pasa por el medio del cuerpo de Carabalí, y aparte la línea del área está inclinada. Pero a su vez hay un pequeño detalle, cuando esa foto está tirada...", señaló en conferencia.

“Siendo totalmente legal, fue invalidada. El VAR no está puesto para situaciones milimétricas. El VAR no garantiza nada. Con todo respeto a los árbitros, esto no es agresión a nadie. A mis jugadores nada que reprocharles e hicieron un buen partido”, agregó Fossati.

La jugada polémica del partido de Universitario. | Fuente: L1 Max

Fossati en contra de la programación

Jorge Fossati, además, se quejó de la programación de la fecha 6 del Torneo Clausura, luego que Universitario volvió a jugar a tres días del duelo ante Palmeiras de brasil por Copa Libertadores.

“Jugamos contra un rival que es duro, en condiciones que para nosotros son más duras. A dos días y medio de haber jugado la Copa Libertadores. Tenía entendido que en los últimos tiempos, he escuchado que FIFA ha establecido que no se pueden fijar partidos en menos de 72 horas, pero parece que la Liga (de Perú) tiene superpoderes", sostuvo.

"No estoy acusando a nadie, porque no tengo pruebas, pero sí observo y tengo muchos años en el fútbol para darme cuenta cosas que son muy claras", puntualizó.

Finalmente, el DT uruguayo indicó que "a pesar de que quieran ponernos piedras en el camino, Universitario está primero en la tabla anual y acaba de ser campeón en el Apertura y en el Clausura hoy dejamos dos puntos que nos alejan un poco de los que están adelante, pero es una ventaja alcanzable", culminó.