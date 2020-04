Joazinho Arroé volante de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

El volante de Alianza Lima, Joazinho Arroé, se mostró dispuesto que los partidos de la Liga 1 Movistar se disputen a puertas cerradas en caso aún continúe la pandemia de coronavirus.

"El fútbol es una profesión tan linda que es complicado pasar uno o dos meses sin jugar. Si vuelve el fútbol, seguramente será a estadio vacío. No me parece mala idea", señaló en entrevista con Gol Perú.

De otro lado, Arroé no se explica por qué no es continuamente titular en Alianza Lima. "Vengo haciendo las cosas bien como para tener más continuidad. Soy autocrítico. Por ejemplo: hago un buen partido contra Alianza Universidad y al siguiente estoy en banca. Hago un gol de 'chalaca' y luego estoy en banca", agregó.

Asimismo, se refirió a su sueño de ser convocado a la Selección Peruana. "Hoy uno tiene que hacer mucho mérito para llegar a la selección. Para ganarse un puesto, estando en el torneo peruano, tienes que hacer lo que hizo Kevin Quevedo o Christofer Gonzales. Hacer partidos de 8, 9, 10 puntos", dijo.



Finalmente, Arroé destacó al uruguayo Pablo Bengoechea y lamentó su salida. "Bengoechea es un gran técnico y su principal cualidad era que podía sacar lo mejor del grupo. Además de ser un gran estratega. Este año no pudo. No fue culpa de él. Sucedieron cosas y no nos entraba el mensaje", culminó.