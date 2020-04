Federico Alonso es defensa de Universitario de Deportes | Fuente: Universitario

“Estamos moviendo cielo y tierra para volver a Uruguay”. Con esas palabras, Luis Urruti, atacante de Universitario de Deportes, expresó su deseo de regresar a su país debido a que se encuentra en Lima, tan solo con su esposa e hijo, pero lejos de toda su familia; y no quiere imaginarse si su pareja o él se contagian del nuevo coronavirus.

Federico Alonso, compañero de equipo de “Tito” Urruti, se sumó al pedido de su compatriota para que las autoridades envíen un vuelo humanitario que los regrese a Uruguay.

“Es un tema que todavía no he hablado con Universitario, no sabemos si nos enviarán un avión. Estamos esperando y si aparece, analizaremos y dependerá de cómo se encuentren las cosas aquí en Perú. Veré, en ese momento, junto a mi familia que decisión tomar”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

El defensa crema se encuentra en Lima junto a su esposa y sus dos pequeños. A diferencia del profesor Gregorio Pérez y su compañero Jonathan dos Santos, Federico Alonso y Luis Urruti se quedaron en Lima a cumplir la cuarentena por el coronavirus.

El uruguayo se ha convertido en titular indiscutible en el esquema de Gregorio Pérez, por ello hasta ahora viene disputando con camiseta crema entre el torneo local y el plano internacional ocho partidos y ha coronado un gol que fue ante Carabobo por la Copa Libertadores.