¿Cuál es la situación de Rodrigo Ureña en Universitario?: Jean Ferrari respondió sobre futuro del volante chileno

Jean Ferrari, quien ayer tuvo un acto de despedida tras cuatro años como administrador temporal de Universitario de Deportes, respondió ante los rumores de una posible salida del centrocampista Rodrigo Ureña.

En diálogo con GOL Perú, Ferrari habló sobre el futuro del mediocampista chileno, tras la victoria del club 'merengue' por 3-1 ante Comerciantes Unidos, en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

"No ha llegado nada concreto al club por Ureña”, zanjó el dirigente.

Palabras previas de Fossati

Como se recuerda, Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, habló con la prensa antes del duelo ante Comerciantes Unidos, en donde se refirió ante la posibilidad de que Rodrigo Ureña acepte una oferta de un club extranjero.

"Mi reacción ante esa posibilidad es que, si es bueno para el jugador y para Universitario, desde el punto de vista económico, yo no puedo hacer otra cosa que desearle lo mejor. Lo único que he pedido es que la decisión sea tomada aceleradamente porque no puedo esperar al último día del periodo de pases para ver qué hacemos. Se decide ahora o punto", dijo el entrenador.

La 'U' empieza con pie derecho el Clausura

Universitario de Deportes dejó en claro que busca el tricampeonato y justificar el título del Apertura al vencer por 3-1 a Comerciantes Unidos por la primera fecha del Clausura.

En una jornada de estrenos en el Monumental, con las apariciones de Anderson Santamaría y Jesús Castillo, la 'U' se quedó con la victoria gracias a los goles de Aldo Corzo (23'), Diego Churín (44') y José Rivera (87'), quienes respondieron al gol inicial, de tiro libre, de José Marina (11') para la visita.