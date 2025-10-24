Cusco FC vs. Atlético Grau: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Cusco FC vs. Atlético Grau se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En el Cusco están obligados a ganarle a Atlético Grau en casa, en su pelea por llevarse el Clausura. Una caída hará que automáticamente Universitario sea el nuevo tricampeón del fútbol peruano, en tanto que si empata, una igualdad crema ante ADT hará que los merengues se coronen por tercera vez consecutiva.

¿Cómo llegan Cusco y Atlético Grau a la fecha 16 del Torneo Clausura?

Cusco viene de ganarle 2-1 a Cienciano en la fecha anterior, en tanto que el elenco albo viene de caer 2-0 a manos de UTC.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Atlético Grau en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 25 de octubre en el Estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

💛 ¡El aliento dorado se vive en familia! 💛



¿A qué hora juegan Cusco FC vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 6:00 p.m. En Ecuador, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cusco FC vs Atlético Grau comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Cusco FC vs Atlético Grau en vivo?

El partido de Cusco contra Atlético Grau será transmitido vía TV por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cusco FC vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz: Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez; Nicolás Silva, Iván Colman; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; José Bolívar, Daniel Franco, Rodrigo Tapia, Jherson Reyes; Juan Garro, Diego Soto, Rafael Guarderas, Rodrigo Vilca; Neri Bandiera y Tomás Sandoval.