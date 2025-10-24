Alex Valera igualó a Eduardo Esidio con 70 goles en Universitario: ¿a cuántos está de 'Lolo' Fernández?

Alex Valera se ha convertido en el referente de Universitario. Por ejemplo, sus goles han hecho que el elenco crema esté firme en la cima de la tabla del Clausura y Acumulada de la Liga1 Te Apuesto 2025.
Por ejemplo, el último jueves Alex Valera anotó el gol de la victoria con que Universitario de Deportes derrotó a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Con ello, el delantero peruano -con pasado en el Deportivo Llacuabamba- alcanzó una cifra histórica en el elenco merengue.
Sucede que Valera llegó a los 70 goles con la camiseta de la 'U', desde su llegada en el año 2021. Así, igualó al brasilero Eduardo Esidio, goleador del club entre los años 1998 y 2000.
"De esta manera, 'Valegol' se ubica en el puesto 12 del ránking de goleadores históricos del club, acercándose paso a paso a los grandes artilleros.
Quien se encuentra en la primera casilla es el ídolo Teodoro 'Lolo' Fernández con 161 anotaciones.
El ránking de goleadores históricos en Universitario
- Teodoro Lolo Fernández: 161
- Ángel Uribe: 124
- Percy Rojas: 119
- Alberto 'Toto' Terry: 111
- Oswaldo 'Cachito' Ramírez: 95
- Daniel Ruiz: 93
- Fidel Suárez: 87
- Juan José Oré: 86
- Piero Alva: 84
- Raúl Ruidíaz: 80
- Roberto Martínez: 74
- Alex Valera: 70
- Eduardo Esidio: 70
- Andrés 'Balán' Gonzáles: 70
El presente de Valera en Universitario
Tras el partido contra los rimenses, Alex Valera sostuvo que van paso a paso en la búsqueda del tricampeonato. Este fin de semana se puede dar el título para el equipo que dirige el uruguayo Jorge Fossati.
"Mientras los números den, nosotros vamos a ir paso a paso. Luego del primer tiempo no estuvimos conformes y sabíamos que teníamos que mejorar", le dijo el atacante a L1 Max.