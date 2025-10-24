Últimas Noticias
Universitario va por el 'tri': revisa aquí la calculadora de la Liga1 con la 'U' y posibilidades de Cusco FC

Universitario y Cusco FC pelean por el título del Clausura.
Renzo Castillo Lazo

Universitario tiene en la mira el tricampeonato y también se definen otras cosas en la Liga1 Te Apuesto.

Entramos en la recta final de la temporada del Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto y los diversos equipos del campeonato pelean por el título, clasificaciones a torneos internacionales y el descenso.

Universitario de Deportes está cada vez más cerca del tricampeonato en la Liga 1, aunque Cusco FC no baja los brazos en los partidos que le restan.

Así, Universitario podría coronarse este fin de semana sin la necesidad de jugar ante ADT en Tarma. Los cremas deben esperar que Cusco sea sorprendido por Atlético Grau, pierda y con ello el plantel que dirige Jorge Fossati alcanzará el 'tri' de manera oficial.

Por ello es que, a continuación, te presentamos la Calculadora RPP para que hagas los números correspondientes de tu equipo favorito en el campeonato peruano de primera división. Se vienen jornadas decisivas.

Revisa AQUÍ la calculadora de la Liga1 Te Apuesto

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario141130269+1736
2Cusco FC138232112+926
3Alianza Lima147342316+724
4Sporting Cristal13643219+1222
5FBC Melgar155642015+521
6ADT136341717021
7Deportivo Garcilaso145631717021
8Comerciantes Unidos135441517-219
9Cienciano135351917+218
10Los Chankas126061524-918
11Alianza Atlético13445119+216
12Sport Huancayo144372424015
13Atlético Grau134361617-115
14Sport Boys144371219-715
15Alianza Universidad134181526-1113
16Juan Pablo II13256916-711
17Ayacucho FC133281121-1011
18UTC132381118-79

