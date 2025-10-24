Universitario va por el 'tri': revisa aquí la calculadora de la Liga1 con la 'U' y posibilidades de Cusco FC

Entramos en la recta final de la temporada del Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto y los diversos equipos del campeonato pelean por el título, clasificaciones a torneos internacionales y el descenso.

Universitario de Deportes está cada vez más cerca del tricampeonato en la Liga 1, aunque Cusco FC no baja los brazos en los partidos que le restan.

Así, Universitario podría coronarse este fin de semana sin la necesidad de jugar ante ADT en Tarma. Los cremas deben esperar que Cusco sea sorprendido por Atlético Grau, pierda y con ello el plantel que dirige Jorge Fossati alcanzará el 'tri' de manera oficial.

Por ello es que, a continuación, te presentamos la Calculadora RPP para que hagas los números correspondientes de tu equipo favorito en el campeonato peruano de primera división. Se vienen jornadas decisivas.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025