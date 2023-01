Estadio Inca Garcilaso de la Vega será sede de Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso.

En los últimos días, Cusco se convirtió en sede de protestas, bloqueos y represiones que, el pasado miércoles, cobraron su primera víctima mortal, según confirmó la Defensoría del Pueblo. Asimismo, 19 policías resultaron heridos. El fútbol, a raiz de los mencionados sucesos, también se ve afectado.

Cusco FC tenía planeado realizar la Noche Dorada el sábado 14 de enero ante Cienciano, en un partido que se llevaría a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y que serviría para presentar al plantel 2023. Un día después, en el mismo escenario, Deportivo Garcilaso realizaría la Tarde del Pedacito de Cielo, evento en el que enfrentaría a Orense SC.

Ambas presentaciones no se realizarán, pues el Ministerio del Interior no otorgó las garantías necesarias. Ello, por supuesto, debido a los conflictos en la ciudad imperial.

En documentos dirigido a la DISEDE, la PNP expresó "la no viabilidad" de los encuentros deportivos amistoso entre los clubes Cusco FC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Orense SC argumentando "un nivel de riesgo 'medio', teniendo en consideración la coyuntura social actual que se viene registrando en la ciudad del Cusco, además de estar comprometido el 100% del personal en la cobertura de los servicios policiales de control del orden público".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Oficio que niega garantías de la Noche Dorada

Oficio que niega garantías de la Tarde del Pedacito de Cielo

Comunicado de Deportivo Garcilaso

Asimismo, el propio club Deportivo Garcilaso comunicó en sus redes sociales que las presentación del plantel y de su nueva camiseta serán postergadas, por falta de garantías. "Somos respetuosos de las recomendaciones de las autoridades y nos solidarizamos con la lucha social que se viene realizando en nuestra región", se lee en el documento publicado.

Comunicado de Cusco FC

Por medio de sus redes sociales, Cusco FC también oficializó que su presentación será postergada. Aún no se confirmó la nueva fecha.