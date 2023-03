Deportivo Municipal ha jugado seis partidos: ganó dos, empató uno y perdió tres. | Fuente: Difusión

Los integrantes de Deportivo Municipal no la pasan bien. Suman tres partidos sin ganar y se ubican en el puesto 16 de la tabla de la Liga1 Betsson 2023, pero su mayor problema no está en lo deportivo: el plantel lleva dos meses sin cobrar y la situación puede traer consecuencias a nivel institucional.

Este miércoles, a cuatro días de su partido ante Unión Comercio, por la fecha 1 del Torneo Apertura, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros y auxiliares del cuadro edil grabaron un video en el que comunican no solo que no concentrarán de cara al encuentro, sino, además, que evalúan no presentarse, si es que no se soluciona el problema. Eso, pese al riesgo de descenso.



De no jugar, los dirigidos por Ángel Comizzo sumarían su segundo walkover, pues el primero fue en la primera jornada, en condición de local, ante Carlos A. Mannucci. Si esto se repitiera, reglamentariamente consumarían su descenso a la Liga2. Además, estarían obligados a permanecer en la Segunda División durante tres años y, después de ese tiempo, recién podrían hacer méritos deportivos para conseguir el ascenso.







Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



El video de Deportivo Municipal

Mensaje de Deportivo Municipal. | Fuente: Difusión

El reclamo de Deportivo Municipal

En el video, el primero que toma la palabra es Leonel Solis, jugador del primer equipo de Deportivo Municipal, quien anunció de forma directa el pedido. "Hemos tomado, como medida, no concentrar este fin de semana y, posteriormente, estamos evaluando la posibilidad de no presentarnos el dia domingo, hasta que se pongan al dia en nuestros pagos", mencionó.

Luego, Ángel Comizzo, DT de Deportivo Municipal, emitió un largo discurso. "En representación de los jugadores, por lo que ellos me atribuyen, queríamos contarles que esto viene de larga data. Todos los jugadores habían hecho una gran pretemporada, pero se atrasaron en los pagos a los pocos días de entrenamiento. Hoy por hoy, este grupo de gente se siente maltratada porque hace más de dos meses, casi tres meses, que no percibe sus haberes y, sin embargo, ha venido a entrenar, a trabajar, a tratar de defender los colores de un club que tiene una historia tremenda", comunicó.

"El motivo de esta protesta es porque, después de tanto tiempo, no recibimos noticias. Nadie ha hablado con los jugadores, los pagos se siguen incumpliento, los meses siguen transcurriendo, los días pasan y hay muchas necesidades. Sin embargo, ellos han entrenado. (...) Estamos requiriendo la presencia de alguien. alguien de quien nos representa. No se ha presentado nadie del gremio de los jugadores y sí vemos que se presentan en otros lados, donde, quizás, hay otros intereses. A la gente del gremio, la queremos ver acá", agrego, haciendo un llamado a SAFAP.

"Ellos está evaluando no concentrar y, muy seriamente, la posibilidad de no presentarse este domingo. Legalmente no sabemos que va a ocurrir", finalizó el entrenador de Deportivo Municipal.