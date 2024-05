Edison Flores y la tensa relación con DT de Morelia tras pedir días libres por su matrimonio: "Haz lo que quieras"

Edison Flores llegó en agosto del 2018 a Morelia de México proveniente de Aalborg de Dinamarca. Y no pasó mucho tiempo para que se apodere del titularato en el club azteca, en donde anotó 12 goles en 47 partidos. Sin embargo, tuvo problemas con su entrenador de ese momento, el chileno Pablo Guede.

En el programa "Enfocados" de Jefferson Farfán, Flores contó que Guede se molestó cuando pidió más días libres tras casarse en Perú, lo cual provocó su salida de Morelia.

"Profe, recién me he casado, si me puede dar unos días más. (Guede): 'Qué, pero cómo me vas a decir a esta hora, ya todos tus compañeros están regresando. No, no, no. Ya, haz lo que quieras'", contó el atacante de Universitario de Deportes.

Flores, además, indicó que desde ese momento todo cambió, ya que Guede ya no lo tenía en sus planes. Así, no dudó en fichar a inicios del 2020 por el DC United de la MLS para buscar continuidad.

Final feliz con Guede

Flores también señaló que tras su salida de Morelia tuvo la oportunidad de hacer las paces con Guede, que hoy en día es el entrenador de Argentinos Junior.

Edison Flores y los premios en Selección Peruana

Jefferson Farfán contó que Edison Flores y Renato Tapia fueron dos de los jugadores que recibieron más premios durante la etapa rumbo al Mundial Rusia 2018.

"Los premios eran largos. Y el que más se llevó fue Edison Flores. Era depende a los partidos. Por eso este le metió seguido y no se perdió nada. La maca le hizo bien (...). En la selección jugó todos los partidos. Siempre sale la lista, de los pagos y estadísticas. El hombre y Renato Tapia se llevaron el paquete más gigante. Allí salió para casa, carro, todo", declaró la 'Foquita' Farfán.

Clubes de Edison Flores:

Virrarreal II (2012-13 -2013-14) Universitario (2014-16) Aalborg (2016-17 - 2017-18) Morelia (2018-19 - 2019-2020) DC United (2020-22) Atlas (2020-23) Universitario (2023-actualidad)