Universitario de Deportes consiguió un triunfazo tras vencer por 2-1 a UTC, en el estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Este resultado determina que el cuadro crema retome la cima del certamen.

A los 31 minutos del primer tiempo, Alex Valera anotó el 1-0 de Universitario, que a pesar de ser el dominador del juego no pudo impedir el tanto del empate parcial marcador por Erinson Ramírez a los 67'.

Eso sí, la 'U' no perdió las esperanzas del triunfo y luchó hasta el final, dado que a los 98 minutos selló la victoria desde los pies de Alex Valera, que completó su doblete.

Cuando parecía que se le escapaba los 3 puntos, Valera apareció como un salvador, y tras aprovechar un error garrafal de la defensa local, anotó con un zurdazo para desatar la algarabía de los hinchas del equipo dirigido por Jorge Fossati,

Con este resultado, Universitario sumó 21 puntos y retomó la punta del Clausura. Si gana este certamen se proclamará tricampeón nacional.

Así fue el segundo gol de Alex Valera en el Universitario vs UTC | Fuente: L1Max

UTC vs Universitario: alineaciones confirmadas

UTC: Diego Campos; Luis Garro, Joshua Cantt, José Luján, Anthony Rosell; Lui Álvarez, Cristian Mejía, André Vásquez, Juan Vega, Freddy Oncoy; Jarlín Quintero.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez, Álex Valera.