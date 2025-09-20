Últimas Noticias
A pura garra: Alex Valera anotó el 1-0 de Universitario ante UTC en Trujillo [VIDEO]

Alex Valera celebra su gol con Universitario.
Alex Valera celebra su gol con Universitario. | Fuente: Liga1 Te Apuesto
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera anotó en el primer tiempo del choque Universitario vs UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer gol del duelo entre Universitario de Deportes vs UTC llegó desde los pies de Alex Valera, que provocó la algarabía de los hinchas cremas en el Estadio Mansiche de Trujillo.

A los 31 minutos, Alex Valera le ganó el duelo al defensa José Luján para definir con categoría frente al arquero Diego Campos, que no pudo neutralizar el remate del delantero crema de 29 años.

El exjugador del Al Fateh de la Liga de Arabia Saudita no anotaba con Universitario desde el empate 1-1 ante Sport Huancayo, que se disputó el 17 de agosto pasado.

Universitario lucha por retomar al liderato del Torneo Clausura rumbo al tricampeonato nacional.

Así fue el gol de Universitario ante UTC.
Así fue el gol de Universitario ante UTC. | Fuente: L1Max

UTC vs Universitario: alineaciones confirmadas

UTC: Diego Campos; Luis Garro, Joshua Cantt, José Luján, Anthony Rosell; Lui Álvarez, Cristian Mejía, André Vásquez, Juan Vega, Freddy Oncoy; Jarlín Quintero.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez, Álex Valera.

