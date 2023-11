"Estoy como la mie***": Bryan Reyna mostró su enojo por no poder ser titular ante Universitario

Explotó la polémica. Bryan Reyna mostró su molestia por no poder ser titular en el partido en el que Alianza Lima perdió ante Universitario de Deportes, cediendo así el título de la Liga 1 2023 ante su máximo rival.

En declaraciones posteriores al encuentro, y en total oscuridad, el extremo señaló que se sentía “como la mier**” tras no poder jugar en el 11 titular de estos dos partidos decisivos, revelando también su lejanía con el técnico uruguayo Mauricio Larriera.

La molestia de Reyna

Estas fueron las declaraciones de Reyna.

“Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier**. en estos partidos y no es posible, para mí, no arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mier** ahora. Las cosas están así y ya está”, señaló con evidente molestia.

Asimismo, también señaló su cero comunicación con el entrenador. “En todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco pude hablar con él ahora”.

Esta misma actitud fue proseguida en la cuenta de Instagram del jugador, quien a través de su Historia envió un mensaje similar contra, posiblemente, el DT.

“No te sientas mal si no caes bien a alguien. Solo céntrate en mejorar, en avanzar, en alcanzar la mejor versión de ti mismo. Nada más”, se lee.

Para esta final, Reyna ingresó en los segundos tiempos de ambos partidos. En el primer juego, en el Monumental, dio el pase gol para el empate de Gabriel Costa. Para este partido de vuelta, ingresó por Ricardo Lagos.

La ansiada 27

Universitario de Deportes se consagró campeón de la Liga Betsson tras derrotar 2-0 a Alianza Lima en Matute.

Los goles del encuentro lo hicieron Edison Flores (3') y Horacio Calcaterra (81'), dándole así al cuadro crema su estrella número 27, según las estadísticas manejadas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De esta manera, la 'U' se impone y coloca una nueva estrella en su palmarés. Además, será Perú 1 en el sorteo de la Copa Libertadores.