La reacción de Hernán Barcos tras derrota de Alianza Lima: "Un día con vergüenza en la cara"

Alianza Lima perdió una gran oportunidad de regalarle una nueva alegría a sus hinchas. En su casa y con su gente, perdió 0-2 frente a Universitario de Deportes, que se coronó campeón nacional tras diez años. El equipo crema se llevó el triunfo con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra y, cuando se disponía a celebrar, se apagaron las luces de Matute.

Si bien es cierto que Alianza Lima deslindó responsabilidad por el apagón, el goleador argentino Hernán Barcos indicó que siente "vergüenza" por lo sucedido en la cancha del coloso de La Victoria.

"Un día con vergüenza en la cara, después de 180 minutos que no representamos la grandeza de un club como Alianza Lima. A poner la cara y dar vuelta esto, porque Alianza no es un resultado", señaló el 'Pirata' Barcos en sus redes sociales.

"Alianza es mucho más que esto. Hoy soy más hincha que nunca de esta gloriosa camiseta. Disculpas por tan poco y gracias por tanto Alianza Lima", agregó Barcos que fue uno de los pocos jugadores de Alianza que felicitó a los jugadores de la 'U'.

Barcos, el goleador de Alianza

El exjugador de Palmeiras no pudo marcar en las dos finales, pero acabó por tercer año consecutivo como el goleador de Alianza. Su continuidad aún no es confirmada de cara a la temporada 2024.

Alianza Lima sobre el apagón en Matute

Las luces del coloso de La Victoria se apagaron en medio de la celebración de los jugadores y comando técnico de Universitario. Al respecto, Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, habló sobre lo sucedido.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, señaló Ordóñez.

“Ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo, la decisión que tomaron las autoridades”, agregó.

