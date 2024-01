Fabián Bustos: "No creo que haya un equipo en Ecuador, salvo IDV, que tenga la infraestructura que tiene la 'U'"

Universitario de Deportes debutará en la Liga 1 Te Apuesto 2024 jugando de visita en Trujillo ante Carlos A. Mannucci. En la previa del encuentro por la fecha 1 del Torneo Apertura, el entrenador crema, Fabián Bustos, expresó cómo ha sido su primer mes al mando de la 'U'.

En entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, el estratega argentino halagó las condiciones de trabajo que encontró, en términos de organización e instalaciones. Incluso, detalló los espacios con los que cuenta en Campo Mar e hizo una comparación con otros países.

"Edgardo Adinolfi, mi asistente, que ya tuvo paso prolongado por el fútbol peruano, me habló y me dijo que me iba a sorprender la 'U' respecto a lo que tiene. No creo que haya un equipo en Ecuador, salvo Independiente del Valle, que tenga la infraestructura que hoy tiene Universitario", mencionó inicialmente.

"La zona donde están las 10 canchas formativas, el gimnasio, los tópicos, los vestuarios de las bases, las cuatro canchas que tenemos para entrenar... hay infraestructura de nivel muy bueno, organizado. El club se ha remodelado. Se está haciendo un lugar para los kinesiólogos, para la parte nutricional. Todo está bien organizado, al estilo de lo que son los equipos en Brasil, la estructura", complementó Fabián Bustos.

"Me he encontrado con una institución en la que tienes todo. No tienes excusas de nada. Hay material para trabajar y recurso humano para hacer lo mejor. Ahora se está haciendo una cancha sintética. Son cosas que no se ven, porque lo más importante es lo deportivo, pero me he encontrado con una institución modelo que tiene para crecer un montón porque tiene muchos terrenos", finalizó el entrenador de Universitario de Deportes.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Descentralizado Universitario de Deportes

La influencia de su hermano

Carlos Bustos, hermano de Fabián Bustos, entrenó en la liga peruana a distintos clubes. En ese sentido, el hoy director técnico de Universitario de Deportes admitió que eso influyó en su llegada.

"Sí influye porque estuve viendo mucho fútbol peruano. Lo vi a Carlos en San Martín, Melgar y Alianza Lima. Seguí (la Liga 1) el año pasado porque llegaron muchos chicos ecuatorianos. Además, me ha tocado casi siempre un equipo peruano en Copa Libertadores, entonces estoy al tanto del fútbol peruano", admitió.

"Hay mucha información que he recibido de parte de él, no solo respecto a la capacidad de cada uno, sino también de geografía, de ciudades de altura, del llano, del calor, de humedad... De todo eso siempre es bueno tener datos, para saber dónde uno está", complementó el DT de la 'U'.

Programación Fecha 1 del Apertura:

Viernes 26 de enero

UTC vs. Deportivo Garcilaso | Liga 1 MAX

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Estadio Germán Contreras de Cajabamba.

Melgar vs. Cusco FC | Liga 1 MAX

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Monumental UNSA

Sábado 27 de enero

Sporting Cristal vs. ADT | Liga 1 MAX

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Sport Huancayo vs. Sport Boys | Liga 1 MAX

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: IPD Huancayo





Cienciano vs. Comerciantes Unidos | Liga 1 MAX

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 28 de enero

Atlético Grau vs. Alianza Atlético | Liga 1 MAX

Hora: 2:30 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Mannucci vs. Universitario | Gol Perú

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: IPD Mansiche





Alianza Lima vs. César Vallejo | Liga 1 MAX

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Nacional

Lunes 29 de enero

Los Chankas vs. Unión Comercio | Liga 1 MAX

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Estadio Los Chankas