Fabián Bustos sobre competencia entre Britos y Romero por el titularato en el arco: "Pelearán su lugar"

Fabián Bustos afina detalles para el debut de Universitario de Deportes en la Liga 1 2024. El entrenador argentino de 54 años destacó a los integrantes de su plantilla de cara al bicampeonato nacional. Además, señaló que la meta es hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

En entrevista con RPP, Bustos habló sobre la competencia que sostendrán el uruguayo Sebastián Britos y Diego Romero, que actualmente destaca en el arco de la Selección Peruana en el Preolímpico 2024.

"Me gusta la competencia, me gustan 3 arqueros y uno joven de buen nivel que compitan. A Diego (Romero) solo lo pude dirigir el 30 de diciembre, luego se fue a la selección. Hemos visto los partidos (del preolímpico) y creo que fue la figura del primer partido", señaló al programa Fútbol como Cancha.

"El arco es un puesto, a lo mejor, en el que se varía poco porque hay que dar continuidad, pero se irá viendo semana a semana y, si la paridad está muy marcada, intentaremos tenerlos a los dos en el mismo nivel, y si se puede en campeonato internacional y liga 1, a lo mejor se puede variar", agregó Bustos, que no descarta la rotación en el arco de la 'U'.

Para finalizar, dijo que avizora una disputa para ser el '1' del actual campeón de la Liga 1. "He estado en lugares donde se han jugado varios torneos al mismo tiempo y uno puede dar la chance. Sería un termómetro para ver a varios jugadores que uno tiene ganas de poner, pero por trajín o intensidad del torneo no les damos tantos minutos. Se irá viendo. Me gusta mucho la competencia, pelearán su lugar y el que veamos que esta mejor va a ser le que tenga más chance", concluyó.

