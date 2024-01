Deja Alianza Lima: Bryan Reyna será jugador de Belgrano de Argentina

Novedades en Alianza Lima. Bryan Reyna será jugador de Belgrano de Córdoba. RPP pudo conocer que el futbolista de 25 años empezará en el fútbol argentino una nueva etapa en su carrera.

Luego de semanas de negociación, Reyna llegó a un acuerdo con el Belgrano, que en su momento estuvo interesado en la incorporación del atacante de Sporting Cristal, Joao Grimaldo.

Se conoció que no habrá pago de cláusula a favor de Alianza Lima y que Belgrano negoció directamente con el jugador para romper el contrato.

De esta manera, el atacante de la Selección Peruana tendrá una nueva oportunidad en el extranjero después de jugar en España por Mallorca, Deportivo Alcoyano, Toledo, Barakaldo y Las Rozas.

Peruanos en Belgrano

Reyna se sumará a la legión peruana en la historia de Belgrano. Hansell Riojas, José Moiseal, Carlos 'Kukín' Flores y Eddy Carazas militaron en el 'Pirata Córdobes'.

RPP en YouTube Deportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Bryan Reyna en Alianza Lima

Bryan Reyna tuvo un buen arranque de temporada con Alianza Lima en la Liga 1 2024, pero en el transcurso de la campaña su nivel no fue parejo e incluso con el entrenador uruguayo Mauricio Larriera fue colocado como suplente.

Recordemos que Reyna, que en su momento tuvo una oferta de Gremio de Brasil, mostró su molestia por no jugar de titular en los dos choques contra Universitario de Deportes en la final del año pasado.

“Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier**. en estos partidos y no es posible, para mí, no arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mier** ahora. Las cosas están así y ya está”, señaló en noviembre pasado.