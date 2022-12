Agustín Lozano asegura que no quiere perjudicar a los futbolistas | Fuente: FPF

Los derechos de TV de la Liga1 ha marcado un distanciamiento entre ocho clubes profesionales, entre ellos Alianza Lima, y la Federación Peruana de Fútbol. El titular de la FPF, Agustín Lozano, se refirió a este tema y aseguró que no buscan detener las competencias de los equipos tanto a nivel nacional e internacional, pero eso sí fue claro que no permitirá que "nadie atropelle derechos de la federación".

"En la Federación siempre vamos a priorizar al fútbol y las competiciones; por lo tanto, es conveniente que los clubes no detengan su actividad deportiva y que sí participen de lo que ya tienen organizado. Es lo mejor para el fútbol peruano en este momento. Ahora corresponde que, dentro de la reglamentación deportiva de la FPF, se realicen las gestiones para que esto sea una realidad", indicó Agustín Lozano.

El presidente de la FPF aseguró que la participación de los clubes, que han clasificado a la Libertadores y Sudamericana, no corre peligro. "Hoy estoy dando mi conformidad a la Conmebol para la inscripción de estos clubes por el convencimiento que tengo de que el fútbol no puede detenerse. Eso sí, en la controversia que hay por los derechos de transmisión que le pertenecen a la FPF sobre los torneos que organiza, nuestra institución se reserva el derecho de hacer respetar el Estatuto ante los órganos jurisdiccionales competentes, en línea con lo dispuesto por la FIFA y CONMEBOL. En ese sentido, la FPF no permitirá que nadie atropelle sus derechos y -si es necesario- acudiremos hasta la justicia deportiva internacional para que sancione si corresponde. Y como siempre lo hemos hecho, acataremos y aplicaremos las decisiones que dichos tribunales impongan".

Agustín Lozano espera llegar a un buen acuerdo con los clubes en los próximos días, pues asegura que están buscando la centralización de los derechos de TV.

"Lograremos que todos los clubes sean beneficiados, no solo unos cuantos porque esa es nuestra responsabilidad como Federación. Eso elevará la competitividad. Y lo que hoy está pasando es que gracias a la negociación colectiva todos los clubes reciben más propuestas y condiciones favorables. O sea, el fútbol peruano sí tiene más valor y es un mercado importante, pero esto no era reconocido a los clubes que actualmente están terminando sus contratos. En el aspecto deportivo, hay que entender que la competitividad y el crecimiento global de la Liga llevará a que la performance de los equipos peruanos en torneos internacionales sea mejor. Y eso, a su vez, nos da mejores chances de que nuestras selecciones nacionales tengan mejores convocados.", indicó.