Franco Navarro sobre la llegada de su hijo a Alianza Lima: "Ricardo Gareca trabajó con su hijo en la Selección y no pasaba nada"

Franco Navarro Mandayo es nuevo gerente deportivo en Alianza Lima.
Franco Navarro Mandayo es nuevo gerente deportivo en Alianza Lima. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Esto es un complemento: él en la parte deportivo y administrativa, y la mía netamente deportiva", aseguró Franco Navarro tras la llegada de su hijo a Alianza Lima.

Responde a las críticas. Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, habló sobre la llegada de su hijo como gerente deportivo de la institución.

En conversación con L1 Max, comparó la situación que vive la institución con lo que pasó Ricardo Gareca en la Selección Peruana y Ramón Díaz en el Corinthians y Al Hilal.  

"En la Selección trabajaba el hijo del preparador físico, el hijo de (Ricardo) Gareca y no pasaba nada. Para relacionar, trabaja Ramón Díaz con su hijo como asistente", indicó en un primer momento.

Luego, afirmó que su hijo estará involucrado en la parte administrativa y que no le afecta las críticas, pues solo busca lo mejor para Alianza Lima.

"Esto es un complemento: él en la parte deportivo y administrativa, y la mía netamente deportiva (...) No me molesta, leo muy poco las críticas. Yo me involucro en mi trabajo y lo único que quiero es que Alianza tenga todo lo mejor y que pueda conseguir todos lo objetivos que nos hemos trazado: pelear el campeonato, salir primero y seguir avanzando en todo lo que nos toca jugar", finalizó.

Franco Navarro Mandayo llega a Alianza Lima

A través de un comunicado oficial, Alianza Lima informó que Franco Navarro Mandayo reemplazará a José Bellina como nuevo gerente deportivo de la institución blanquiazul.

"Tras un riguroso proceso de selección, la Gerencia General del Club ha decidido designar al señor Franco Navarro Mandayo como nuevo gerente deportivo de nuestra institución", indica la parte del comunicado.

"Esta decisión responde a una evaluación integral de su perfil, en la que se valoró especialmente su ADN blanquiazul, su amplia experiencia en gestión deportiva y su sólida formación académica", agrega la misiva.

Tags
Franco Navarro Franco Navarro Mandayo Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

