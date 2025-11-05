Franco Velazco reveló los planes de Universitario para celebrar el tricampeonato en el Monumental: "La vuelta olímpica será inolvidable"

El Monumental será una fiesta. Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, reveló los planes que tiene el club para celebrar el tricampeonato en el coloso se Ate.

En conversación con GOLPERU, el dirigente indicó que se tiene preparado un par de sorpresas antes del partido con Deportivo Garcilaso y después de la premiación con el título obtenido por el cuadro Crema.

"Estamos preparando, no voy a decir una fiesta, no habrá una fiesta como tal, pero sí vamos a preparar un programa bastante interesante para el hincha de la 'U'. Que vengan temprano porque vamos a empezar básicamente con música en vivo. Luego viene el partido de fútbol (...) Termina el partido de fútbol y empieza el proceso de premiación y de ahí viene la sorpresa, donde el hincha de la U se va a divertir", indicó en un inicio

"Que llevan sus linternas, que las cosas se ponen complicadas de noche. Entonces, la van a pasar bonito, va a ser algo inolvidable. Después de la premiación habrá un par de actividades, como la tradicional vuelta olímpica que será, creo yo, inolvidable, que lleven linternas o las luces del celular", complementó.

¿Cómo van la venta de entradas para el duelo con Deportivo Garcilaso?

Por otro lado, al ser consultado sobre la venta de entradas para el partido, dijo que están por agotarse. Además, reveló que la 'U' logrará romper récord en recaudación en concepto de taquilla.

"En la venta estamos muy bien. Se han agotado las tribunas sur y norte, quedan 200 entradas en oriente y cerca de mil en occidente. Ha sido un éxito y vamos a romper el primer récord de recaudación de taquillas en la historia del club. En estos últimos cuatro años vamos a superar los 4.5 millones de soles de recaudación en taquillas", finalizó.