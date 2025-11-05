Universitario vs Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 18 del Torneo Clausura?

Universitario vs Garcilaso EN VIVO: se enfrentan este viernes 7 de noviembre por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, desde las 9:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Gol Perú. También podrás escucharlo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Universitario vs Garcilaso: ¿cómo llegan a la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

Universitario llega al partido para ponerle broche de oro al tricampeonato nacional que consiguió tras el triunfo ante ADT de Tarma. Por su parte, Garcilaso también derrotó al equipo tarmeño.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Universitario vs Garcilaso se disputará este viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate, de la ciudad de Lima (Perú). El recinto tiene capacidad para 80,093 espectadores.

Ⓤ𝗡𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗘 𝗠𝗔𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗠𝗔́𝗦 👨‍🏫⚽



🏆 2023 y 2025.

🔝 Top 5 DT's más ganadores de nuestra historia.

🥉 Tercer DT en ganar títulos nacionales en diferentes etapas. #TricampeUnes#UnTriConGarra pic.twitter.com/GcpsMWo9l1 — Universitario (@Universitario) November 3, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m.



, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 10:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 8:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m.

¿Qué canal transmitió el Universitario vs Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Universitario contra Garcilaso será transmitido vía GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.