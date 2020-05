Richard Acuña es vicepresidente de la Universidad César Vallejo de Trujillo. | Fuente: Facebook: UCV

El club César Vallejo presentó ante la FPF una propuesta de campeonato regional para la vuelta de la Liga 1. El vicepresidente del equipo trujillano, Richard Acuña, se manifestó en "Fútbol Como Cancha" de RPP Noticias sobre la idea de torneo que tiene el cuadro norteño, como también de la situación actual que vive el ente rector del fútbol peruano.



“Nosotros presentamos esta propuesta a la Federación Peruana de Fútbol, pero también cumplimos en compartirla con los clubes de Primera División y el gerente general de la Liga 1. Hemos tenido respuesta positivas de algunos equipos profesiones y observaciones de otros, pero de eso se trata”, comentó Acuña en RPP Noticias.

“Lo que nosotros estamos buscando es reactivar el fútbol peruano priorizando la salud de los deportistas y de todas las personas que son parte de una organización deportiva de fútbol profesional. Como club hemos presentado una propuesta que creemos que sería el marco ideal para la reactivación del fútbol peruano, pero la decisión depende finalmente de la FPF”, agregó.

El excongresita de la República, también opinó sobre las elecciones a la FPF y una futura al candidatura a la presidencia ente rector del balompié nacional.

“Ahora con las herramientas tecnológicas que existen, consideran que si se pueden dar las elecciones. Creo que hay un mandato que ya esta finalizando y considero que lo más saludable es respetar el tiempo establecido para la próxima elección”, indicó.

“Sería prematuro hablar de una postulación mía a la FPF. Yo vengo de ser congresista casi nueve años, y ahora estoy buscando rengancharme con el sector privado que me apasiona, además de la familia. Asumir dicha responsabilidad no sé sí sería la coyuntura ideal para mí, creo de que si se llega a dar esa posibilidad en su momento lo diré públicamente y acompañado de propuestas, pero en estos momentos no es una de mis prioridades a nivel personal”, finalizó.