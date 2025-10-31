En el último minuto, Alianza Lima logró igualar el partido con un gol de Renzo Garcés, sellando el 2-2 ante Melgar, que dos veces se ouso en ventaja en partido válido por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Bernado Cuesta y Matías Lazo anotaron para Melgar, mientras Alianza llegó al gol con un tanto anotado por Paolo Guerrero y finalmente, Garcés selló la paridad en el estadio Alejandro Villanueva.

Miguel Trauco sacó un centro y el arquero mistiano Carlos Cáceda no se mostró prolijo. De esta acción se aprovechó Garcés (90+7), que apareció como '9' para anotar en la última jugada.

Con este resultado, Alianza Lima sumó 64 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla acumulada. Melgar lleva 56 unidades en el cuarto lugar.

𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 2⃣ - 2⃣ 𝗠𝗲𝗹𝗴𝗮𝗿



𝟵𝟲' 𝗥𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗲𝘀 pic.twitter.com/cwjYAQsnVZ — Gallo Negro (@GalloNegroLives) November 1, 2025

Alianza Lima vs Melgar: así arrancaron

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano ©, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Sergio Peña, Jesús Castillo, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Matías Lazo, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta ©. DT: Juan Reynoso.