Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO: juegan en Matute por fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Alianza Lima vs. Melgar se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Ya sin chances de campeonar, en Alianza Lima tienen la clara meta de asegurar un boleto a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores. El FBC Melgar espera ser uno de los clasificados a la etapa previa, por lo que el club blanquiazul no la va a tener nada fácil de local.

"Ahora estamos concentrados en los últimos tres partidos que restan por jugar y nuestro objetivo es ir a la Libertadores", dijo Paolo Guerrero, delantero de Alianza, en la previa.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Melgar a la fecha 17 del Torneo Clausura?

Los dirigidos por el entrenador Néstor Gorosito vienen de ganarle 2-1 a Sport Huancayo, mientras que el 'León del Sur' viene de vencer justamente a Huancayo con un 2-0.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Melgar en vivo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 31 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Melgar en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima ante Melgar será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Melgar: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Elías Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Gonzalez, Mathias Llontop; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata; Cristian Bordacahar, Jhamir D’Arrigo y Jhonny Vidales.