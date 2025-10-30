Liga 1: Melgar visita a Alianza Lima por la fecha 17

La previa del choque de Alianza Lima ante Melgar, a disputarse en el estadio el Coloso Victoriano mañana desde las 20:00 horas.

A partir de las 20:00 horas, Alianza Lima y Melgar protagonizarán mañana su choque por la fecha 17 de la Liga 1, en el estadio el Coloso Victoriano.

Así llegan Alianza Lima y Melgar

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima viene de vencer a Sport Huancayo con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar viene de derrotar a Sport Huancayo con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 2 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Alianza Lima con un marcador de 0-1.

Horario Alianza Lima y Melgar, según país