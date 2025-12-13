¿Falta a la arquera crema? Yomira Tacilla anota el 1-0 de Alianza y provoca el fuerte reclamo de la banca de Universitario [VIDEO]

Alianza Lima abrió el marcador en la VIDU por la final de la Liga Femenina 2025.

Alianza Lima dio el primer golpe en el choque ante Universitario de Deportes por la vuelta de la final de la Liga Femenina 2025. Yomira Tacilla abrió el marcador en la VIDU (Villa Deportiva Universitario).

A los 27 minutos del primer tiempo, Emily Flores asistió a Tacilla, que entró al área local para eludir a la arquera Gabriela Bórquez, que cayó en el césped tras lesionarse. Sin embaargo, la atacante blanquiazul continuó la acción y anotó.

Esta acción provocó inmediatamente los reclamos desde la banca de Universitario y de las propias jugadoras cremas en la cancha, pero el árbitro Jordi Espinoza mantuvo su decisión.

Hay que indicar, el réferi expulsó al entrenador de 'Las Leonas', Carlos Usme, que reclamó airadamente el tanto de Alianza. Luego, paralizó por varios minutos tras verificar personas no autorizadas en la delegación de la 'U'.

Así fue el gol de Alianza Lima. | Fuente: Movistar Deportes

Universitario vs. Alianza Lima: así arrancaron en duelo

Universitario: Gabriela Bórquez; Valerie Gherson, Victoria Ochoa, Tatiana Castañeda ©, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez. DT: Andrés Usme.

Alianza Lima: Maryori Sánchez; Yomira Tacilla, Tifani Molina, Alisson Reyes, Alisson Azabache; Emily Flores, Rafinha Marques, Silvani Oliveira, Sashenka Porras, Heidi Padilla; y Adriana Lúcar. DT: José Letelier.