Universitario vs. Alianza Lima: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la vuelta de la final de la Liga Femenina?

Se define la Liga Femenina 2025. Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán por la final vuelta del certamen, donde las blanquiazules están muy cerca del bicampeonato.

En la ida, Alianza Lima logró una buena ventaja de 3-1 en Matute, lo que le da grandes posibilidades de concretar el título en condición de visitante.

En 7 clásicos jugados a lo largo del año en la Liga Femenina, las Leonas solo se hicieron de la victoria una vez en el tiempo regular de 90 minutos. Ese registro necesitarán cambiarlo para evitar el festejo de su gran rival.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Universitario vs Alianza Lima: ¿cómo llegan a la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

El clásico del fútbol femenino tuvo como resultado de la final ida de la Liga Femenina el 3-1 para Alianza Lima sobre la ‘U’. Además, fueron expulsadas Sandy Dorador en las íntimas y Fabiola Herrera en Universitario.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

El partido de Universitario de Deportes contra Alianza Lima está programado para el sábado 13 de diciembre en VIDU, en Lurín (Lima). No se permitirá el acceso al público para el compromiso.

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗟𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦



⚽ 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘷𝘴. 𝘈𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘓𝘪𝘮𝘢



🏆 𝘓𝘪𝘨𝘢 𝘍𝘦𝘮𝘦𝘯𝘪𝘯𝘢 - 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘝𝘶𝘦𝘭𝘵𝘢



📅 𝘚𝘢́𝘣𝘢𝘥𝘰 13 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦



⏱️ 3:00 𝘱.𝘮.



🏟️ 𝘝𝘐𝘋𝘜#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/3SZEEDrCYC — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) December 10, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

En Perú , el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.



, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m. En Chile, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.



En Argentina, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.



En Bolivia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.



En Uruguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En España, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por TV y streaming?

El clásico Universitario vs. Alianza Lima será transmitido EN VIVO en Perú por señal abierta mediante América TV y en cable por Movistar Deportes. Vía streaming el partido va por tvGO y Movistar Play. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Universitario vs. Alianza Lima: alineaciones posibles

Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla, Heidi Padilla; y Lucerito Huamán.

Universitario: Gabriel Bórquez; Esthefany Espino, Kimberlhy Flores, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme; Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez.

Universitario vs. Alianza Lima: últimos resultados