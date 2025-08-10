Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Ian Wisdom, el salvador: Sporting Cristal anotó el 1-0 ante Melgar por el Torneo Clausura

Ian Wisdom celebra con Sporting Cristal.
Ian Wisdom celebra con Sporting Cristal. | Fuente: Sporting Cristal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Sporting Cristal abrió el marcador gracias a Ian Wisdom, que apareció en el tiempo adicional del primer tiempo contra Melgar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal dio alegría a sus hinchas al final del primer tiempo del duelo ante Melgar, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Ian Wisdom apareció para romper la paridad en el estadio Alberto Gallardo.

Wisdom (45+6) encontró el balón tras un rebote en el área de Melgar y sin dudar remató de derecha para convertir el 1-0 en el arco defendido por Carlos Cáceda.

Es el segundo gol del volante de 19 años en la temporada. El primero lo hizo ante Ayacucho FC en el Torneo Apertura.

En este duelo, el árbitro Edwin Ordóñez expulsó a Irvén Ávila de Cristal y a Leonel González de Melgar.

Cristal llegó a este partido tras vencer en sus primeras cuatro presentaciones en el Clausura.

Sporting Cristal
La celebración de Sporting Cristal. | Fuente: L1 Max

Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales; Fernando Pacheco e Irven Ávila.

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Leonel González, Mathías Llontop; Walter Tandazo, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar, Tomás Martínez; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Sporting Cristal Melgar Videos más Vistos Videos Video Ian Wisdom

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA