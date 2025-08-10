Ian Wisdom, el salvador: Sporting Cristal anotó el 1-0 ante Melgar por el Torneo Clausura

Sporting Cristal abrió el marcador gracias a Ian Wisdom, que apareció en el tiempo adicional del primer tiempo contra Melgar.
Sporting Cristal dio alegría a sus hinchas al final del primer tiempo del duelo ante Melgar, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Ian Wisdom apareció para romper la paridad en el estadio Alberto Gallardo.
Wisdom (45+6) encontró el balón tras un rebote en el área de Melgar y sin dudar remató de derecha para convertir el 1-0 en el arco defendido por Carlos Cáceda.
Es el segundo gol del volante de 19 años en la temporada. El primero lo hizo ante Ayacucho FC en el Torneo Apertura.
En este duelo, el árbitro Edwin Ordóñez expulsó a Irvén Ávila de Cristal y a Leonel González de Melgar.
Cristal llegó a este partido tras vencer en sus primeras cuatro presentaciones en el Clausura.
Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones confirmadas
Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales; Fernando Pacheco e Irven Ávila.
Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Leonel González, Mathías Llontop; Walter Tandazo, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar, Tomás Martínez; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.