Ian Wisdom, el salvador: Sporting Cristal anotó el 1-0 ante Melgar por el Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal dio alegría a sus hinchas al final del primer tiempo del duelo ante Melgar, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Ian Wisdom apareció para romper la paridad en el estadio Alberto Gallardo.

Wisdom (45+6) encontró el balón tras un rebote en el área de Melgar y sin dudar remató de derecha para convertir el 1-0 en el arco defendido por Carlos Cáceda.

Es el segundo gol del volante de 19 años en la temporada. El primero lo hizo ante Ayacucho FC en el Torneo Apertura.

En este duelo, el árbitro Edwin Ordóñez expulsó a Irvén Ávila de Cristal y a Leonel González de Melgar.

Cristal llegó a este partido tras vencer en sus primeras cuatro presentaciones en el Clausura.

La celebración de Sporting Cristal. | Fuente: L1 Max

Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales; Fernando Pacheco e Irven Ávila.

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Leonel González, Mathías Llontop; Walter Tandazo, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar, Tomás Martínez; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.