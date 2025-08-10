Colombia vs. República Dominicana: ¿dónde ver EN VIVO por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia vs. República Dominicana EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se jugará a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El último partido en Colima tendrá frente a frente a Colombia y República Dominicana por la medalla de oro. El cuadro sudamericano vuelve a la final de la Copa Panamericana desde la edición 2022, cuando se quedó con la medalla de plata teniendo en la dirección técnica a Antonio Rizola. Colombia tiene una medalla de plata y dos de bronce en la historia de la competencia.

Las ‘Reinas del Caribe’ retornar a una final de Copa Panamericana desde el 2022, edición en la que ganaron la medalla de oro venciendo precisamente a Colombia.

El palmarés de República Dominicana es de 5 medallas de oro, 10 de plata y 3 de bronce, ocupando el segundo puesto del medallero histórico.

Colombia vs. República Dominicana: así llegan a la de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección de Colombia batió por 3-0 a Puerto Rico en la semifinal de la Copa Panamericana. En cuartos superó 3-0 a Perú y fue segundo del grupo B en la etapa preliminar. Por su parte, República Dominicana venció 3-1 a México en 'semis'. Las 'Reinas del Caribe' fueron primeras en el grupo B.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs. República Dominicana por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Colombia vs. República Dominicana se disputará el domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

Ana Karina Olaya es la máxima anotadora de Colombia en la Copa Panamericana (87)Fuente: Norceca

¿A qué hora juegan Colombia vs. República Dominicana EN VIVO por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m. En Colombia , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m. En República Dominicana , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.



, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m. En México (CDMX), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 5:30 p.m.



En Venezuela, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.



En Ecuador, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 8:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.

En Canadá (Ottawa), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a la 01:30 a.m. (lunes)

¿Qué canales transmiten el Colombia vs. República Dominicana EN VIVO por TV y streaming?

La final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Colombia vs. República Dominicana: resultados de últimos enfrentamientos directos

05/08/2025 | República Dominicana 3-1 Colombia – Copa Panamericana

23/10/2023 | República Dominicana 3-0 Colombia – Juegos Panamericanos

28/08/2022 | República Dominicana 3-1 Colombia – Copa Panamericana (final)