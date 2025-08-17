Últimas Noticias
¡Golazo! Alex Valera sorprendió con una buena definición en el 1-0 de Universitario ante Sport Huancayo

Universitario 1-0 Sport Huancayo.
Universitario 1-0 Sport Huancayo. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario de Deportes se adelantó en el marcador en el choque por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes pisó el acelerador desde el arranque. Este domingo, anotó rápidamente en el choque contra Sport Huancayo, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Cuando se jugaba el minuto 8, el ecuatoriano José Carabalí se escapó por la banda derecha y asistió a Alex Valera, que no lo pensó dos veces para ejecutar un fuerte remate de zurda para colocar el 1-0 en el marcador.

Valera, de 29 años, no anotaba desde el triunfo de la 'U' ante Atlético Grau, en el estadio Monumental, el 31 de julio pasado.

El cuadro crema busca recuperarse tras perder por 4-0 en su casa ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Así fue el gol de Alex Valera en Universitario vs Sport Huancayo
Así fue el gol de Alex Valera en Universitario vs Sport Huancayo. | Fuente: L1 Max

Sport Huancayo vs Universitario: así arrancaron en partido

Sport Huancayo: Zamudio, Gaona, Murillo, Herrera, Madrid, Salcedo, Villar, Magallanes, Huacha, Sanguinetti, Pósito. 

Universitario: Britos, Corzo, Riveros, Santamaría, Ancajima, Carabalí, Murrugarra, Pérez Guedes, Concha, Flores, Valera. 

Universitario de Deportes Videos Liga1 Sport Huancayo Alex Valera

