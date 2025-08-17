¡Golazo! Alex Valera sorprendió con una buena definición en el 1-0 de Universitario ante Sport Huancayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes pisó el acelerador desde el arranque. Este domingo, anotó rápidamente en el choque contra Sport Huancayo, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Cuando se jugaba el minuto 8, el ecuatoriano José Carabalí se escapó por la banda derecha y asistió a Alex Valera, que no lo pensó dos veces para ejecutar un fuerte remate de zurda para colocar el 1-0 en el marcador.

Valera, de 29 años, no anotaba desde el triunfo de la 'U' ante Atlético Grau, en el estadio Monumental, el 31 de julio pasado.

El cuadro crema busca recuperarse tras perder por 4-0 en su casa ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Así fue el gol de Alex Valera en Universitario vs Sport Huancayo. | Fuente: L1 Max

Sport Huancayo vs Universitario: así arrancaron en partido

Sport Huancayo: Zamudio, Gaona, Murillo, Herrera, Madrid, Salcedo, Villar, Magallanes, Huacha, Sanguinetti, Pósito.

Universitario: Britos, Corzo, Riveros, Santamaría, Ancajima, Carabalí, Murrugarra, Pérez Guedes, Concha, Flores, Valera.