Universitario vs. Sport Huancayo en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

Universitario y Sport Huancayo se enfrentan por la próxima jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.
Universitario de Deportes tendrá que cambiar de chip, tras la abultada derrota ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. En su vuelta al torneo local, el cuadro crema visitará a Sport Huancayo, por la fecha 6 del Clausura.
La 'U' buscará recuperarse en el Clausura, ya que necesita los tres puntos para seguir entre los primeros puestos del certamen.
Por su parte, Sport Huancayo jugará de local pensando en recuperarse después de perder ante ADT en Tarma.
Sport Huancayo vs. Universitario: altas y bajas para la fecha 6 del Torneo Clausura 2025
Rodrigo Ureña es uno de los jugadores que serán bajas en Universitario en el choque contra Sport Huancayo. El volante chileno se lesionó ante Palmeiras en el estadio Monumental.
¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs. Universitario en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?
El partido de Sport Huancayo ante el elenco crema de Universitario está programado para el domingo, 17 de agosto, en el Estadio IPD, en Huancayo. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 11:00 a.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.
- En España, el partido Universitario vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.
¿Dónde ver el Sport Huancayo vs. Universitario en vivo por TV y streaming?
El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.
RPP transmitirá el Sport Huancayo vs. Universitario a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.
Sport Huancayo vs. Universitario: alineaciones posibles
Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera.
Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Johan Madrid; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes; Javier Sanguinetti, Isais Luján y Janio Pósito.
Sport Huancayo vs. Universitario: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?
|Casa de apuestas
|Sport Huancayo
|Empate
|Universitario
|Apuesta Total
|2.33
|3.14
|3.10
|Betsson
|2.32
|3.20
|3.00
|Betano
|2.35
|3.20
|3.10
|Bet365
|2.20
|3.20
|3.30
|Inkabet
|2.32
|3.20
|3.00
|Doradobet
|2.36
|3.14
|3.10
|Tinbet
|2.34
|3.25
|3.05