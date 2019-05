Gustavo Costas: "Si tengo que volver a dirigir en Perú, voy contentísimo"

El ex director técnico de Alianza Lima habló de la situación actual del equipo 'íntimo' y no descartó volver a tomar las riendas del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Desde la salida de Miguel Ángel Russo como director técnico de Alianza Lima, son muchos los nombres que se han ido voceando como sus posibles sucesores. Entre ellos, Gustavo Costas es uno de los que genera más expectativa y, al parecer, está más dispuesto de volver al club 'íntimo' de lo que se esperaba.

"Saben que si quieren, me pueden llamar tranquilamente. Si tengo que volver a dirigir en Perú, voy contentísimo", sostuvo técnico argentino esta mañana en una entrevista a Capital Deportes.

Asimismo, se refirió a la mala campaña de los 'blanquiazules' en Copa Libertadores: "Hay momentos de fracasos, es dura esa palabra. A veces hay equipos que no le puedes tomar la mano, es difícil", agregó quien fuera bicampeón con Alianza Lima en 2003 y 2004.

Asimismo, reveló que, aunque se despidió del club de La Victoria en el 2011, su relación con el Perú nunca terminó: "Siempre digo que Perú es mi segunda casa. En dos épocas estuve casi 5 años, nació mi hija allá, tengo un montón de amigos, gente muy querida que seguimos en contacto. Mi mujer va para allá por las amigas", indicó.

Sin embargo, con ninguna certeza de quién se hará cargo de Alianza Lima, Costas indicó que prefiere esperar la oferta del club y no adelantarse a los hechos: "Si llega el momento, hablaré con la gente, pero hoy no quiero postularme porque no soy de esos", finalizó.