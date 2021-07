El jugador de 37 años lleva 262 goles en 604 partidos jugados. | Fuente: Liga 1

Hernán Barcos está pasando por una buena etapa en Alianza Lima. Este domingo, el delantero argentino fue figura de la goleada ante Ayacucho FC con tres asistencias en el 4-1 global. Y Barcos quiere seguir cosechando logros.

El argentino, en conversación con Movistar Deportes, aseguró que está pasando por una buena etapa en la Liga 1 y piensa incluso en retirarse con Alianza Lima, pero eso “todavía en un par de años más”.

“Es un deseo, tampoco me quedan tantos años. Sería muy lindo”, señaló el jugador.

Asimismo, quiere hacerlo con público en el estadio Alejandro Villanueva. "Yo dije que hasta que no juegue en Matute con gente de acá no me voy, me pueden echar, pero no me voy a ir"

🎙️ @Hernanbarcos sobre la posibilidad de retirarse en Alianza Lima: "Yo dije que hasta que no juegue en Matute con gente de acá no me voy, me pueden echar, pero no me voy a ir". #DespuésDeTodo ⚽



También por Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/RWKa8Jl9fk — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 19, 2021

Alianza Lima siempre fue opción

Barcos contó que tuvo más de un ofrecimiento para su futuro, pero que la opción de Alianza Lima fue la que más le interesó.

"Tuve 6-7 opciones para ir, pero el que más me gustó fue Alianza, independientemente de estar en segunda división, por lo que me mostraron. Desde el primer minuto quisieron que yo esté acá", señaló el delantero.

Este domingo Alianza Lima goleó por 4-1 a Ayacucho FC por la fecha 1 de la Fase 2 en el estadio Iván Elías Moreno con goles de Pablo Míguez, Jairo Concha, Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’¿Qué medidas se han flexibilizado para la vacunación de los mayores de 50 años?