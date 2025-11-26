Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: los números que dejará el argentino en el cuadro Blanquiazul

El fin de una era. RPP pudo conocer que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima. De acuerdo con la información recopilada, la dirigencia le comunicó que no lo tiene en sus planes para la temporada 2026, terminando una relación de cinco años.

Esta noticia ha generado un revuelo en los hinchas del cuadro de La Victoria, ya que ha sido una pieza fundamental en las últimas temporadas. De hecho, se consagró bicampeón del fútbol peruano.

A lo largo de los años, el argentino ha estado presente en los momentos más importantes. Es más, ha sido el goleador del equipo y ha logrado el récord histórico de ser extranjero con más anotaciones en la historia del club.

A continuación, algunos números que dejará Hernán Barcos tras su paso por Alianza Lima.

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

Temporada Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 2021 29 11 8 3 0 2022 41 18 7 9 0 2023 39 17 6 8 0 2024 29 16 3 1 1 2025 45 14 5 5 2 TOTAL 183 76 29 26 3

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima

# Jugador Temporadas Goles 1 Hernán Barcos (ARG) 5 76 2 Rosinaldo Lopes (BRA) 3 37 3 Water Ibáñez (URU) 4 29 4 Mauro Guevgozián (URU) 3 29 5 Roberto Ovelar (PAR) 3 25

Galardones personales de Hernán Barcos en el fútbol peruano

Temporada Distinciones y reconocimientos 2021

Once de la Liga1 (SAFAP) Once de la Liga1 Mejor jugador extranjero (ADFP) Mejor jugador del año (ADFP) Mejor jugador del año (Liga1) 2022

Máximo goleador del Clausura Mejor jugador del año (Liga1)