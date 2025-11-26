Últimas Noticias
Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: los números que dejará el argentino en el cuadro Blanquiazul

Hernán Barcos disputó cinco temporadas en Alianza Lima, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero del club.

El fin de una era. RPP pudo conocer que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima. De acuerdo con la información recopilada, la dirigencia le comunicó que no lo tiene en sus planes para la temporada 2026, terminando una relación de cinco años.

Esta noticia ha generado un revuelo en los hinchas del cuadro de La Victoria, ya que ha sido una pieza fundamental en las últimas temporadas. De hecho, se consagró bicampeón del fútbol peruano.

A lo largo de los años, el argentino ha estado presente en los momentos más importantes. Es más, ha sido el goleador del equipo y ha logrado el récord histórico de ser extranjero con más anotaciones en la historia del club.

A continuación, algunos números que dejará Hernán Barcos tras su paso por Alianza Lima.

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

TemporadaPartidos jugadosGolesAsistenciasTarjetas amarillasTarjetas rojas
20212911830
20224118790
20233917680
20242916311
20254514552
TOTAL1837629263

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima

#JugadorTemporadasGoles
1Hernán Barcos (ARG)576
2Rosinaldo Lopes (BRA)337
3Water Ibáñez (URU)429
4Mauro Guevgozián (URU) 329
5Roberto Ovelar (PAR)325

Galardones personales de Hernán Barcos en el fútbol peruano

TemporadaDistinciones y reconocimientos
2021
Once de la Liga1 (SAFAP)
Once de la Liga1
Mejor jugador extranjero (ADFP)
Mejor jugador del año (ADFP)
Mejor jugador del año (Liga1)
2022
Máximo goleador del Clausura
Mejor jugador del año (Liga1)
